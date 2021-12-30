Президент затвердив терміни призовів на військову службу в 2022 році

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №687/2021, у якому визначаються строки проведення щорічних чергових закликів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили терміни такої служби, та порядок виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням чергових закликів у 202 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Згідно із текстом документа, наступного року проведення чергових закликів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня по червень та з жовтня до грудня.

"Звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, також передбачено провести у квітні – червні та жовтні – грудні. Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат", – повідомили у прес-службі.

Зазначається, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

"Військових, які проходять термінову службу у Збройних Силах України, залучають насамперед до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, що дислокуються у Донецькій та Луганській) ) областях)", - уточнюється у документі.

Відповідно до законодавства, не підлягатимуть заклику громадяни навчального призовного віку. Їм надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання.

"Ідеться про студентів денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, професійної вищої освіти, серед іншого – при здобутті початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступінчастої системи освіти", – сказано в указі Президента.

Таку ж відстрочку мають отримати ті, хто навчається в закладах професійної вищої та/або вищої освіти – зокрема, при здобутті наступного ступеня, в закладах середньої чи вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі на відстані або без відриву від виробництва.

"Відстрочення від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та стану здоров'я", - пише прес -служба президента.

Крім того, питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, згідно із законодавством, розглядають районні чи міські призовні комісії.