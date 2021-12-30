Григорчук офіційно очолив Чорноморець

Моряків чекає розбудова. Одесити оголосили про повернення Романа Григорчука та зміну генерального партнера, повідомляє 24 Канал.

56-річний спеціаліст став головним тренером Чорноморця, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт із Григорчуком підписано на три роки. Чорноморець – не чужа для Романа команда. Він уже успішно очолював її у 2010-2014 роках. Останнім місцем роботи українця був солігорський «Шахтар», який він залишив улітку.

Також "моряки" оголосили про підписання договору із новим генеральним партнером – компанією VERTEX UNITED.

Першу частину сезону Прем'єр-ліги Чорноморець під керівництвом Юрія Мороза провів не надто успішно – 13 рядок та 14 залікових балів в активі.