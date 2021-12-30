Глава Facebook почав проводити наради у віртуальній реальності

Генеральний директор компанії Meta, колишньої Facebook, Марк Цукерберг почав проводити зустрічі з цифровими аватарами замість людей. Ба більше, він закликає робити це й інших, повідомляє 24 Канал.

Після перейменування компанії та зміни її курсу на створення метавсесвіту було б дивним знати, що керівництво не користується своїми ж технологіями. Судячи з усього, засновник корпорації вирішив показати всім особистий приклад, щоб залучити якомога більшу аудиторію.

Цукерберг у метаверсі

Про цей цікавий факт стало відомо зі статті Wall Street Journal. Вчора, 29 грудня, видання написало про реакцію Meta на публікацію внутрішніх документів компанії.

В розслідуванні джерела розповідається, що одразу кілька інформаторів стверджують, ніби генеральний директор Марк Цукерберг почав проводити зустрічі лише у віртуальній реальності.

Замість керівників він спілкується з їхніми аватарами.

Крім того, він активно закликає інших співробітників робити те ж саме.

Цукерберг таким чином повністю націлений на "побудову метаверсу, захопливого цифрового світу, який він описав як наступну фазу Інтернету". За даними видання мається на увазі, що "Facebook повинен дивитися в майбутнє і не загрузнути в брудному минулому".