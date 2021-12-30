Виявили перші випадки одночасного інфікування"Омікроном" і "Дельтою"

Перехресне інфікування двома штамами вірусу зафіксували на Півночі Іспанії. Подібні випадки можуть стати причиною ще більшої кількості мутацій, повідомляє 24 Канал.

В Іспанській організації пневмонології та торакальної хірургії (SEPAR) попередили, що таке інфікування стане аналогічним одночасному інфікуванню грипом та коронавірусом.

Коінфекція, або зараження вірусами однієї клітини, зокрема, "Дельтою" та "Омікроном", виявили у жителів північних провінцій Іспанії.

"Поки що виявлено мало таких випадків, щоб зрозуміти, наскільки така комбінація є небезпечною" , – наголосили фахівці.

Проте така проблема не є новою

Раніше бразильські вчені зіткнулися з перехресним інфікуванням штамами – "Дельта" та "Гама". Наразі й ця комбінація теж маловивчена. Загалом немає даних про те, чи матиме така коінфекція вплив на тяжкість перебігу захворювання.

На думку фахівців, "Дельта" атакує верхні та нижні дихальні шляхи, "Омікрон" – переважно верхні. Це може стати небезпечним, перш за все, для людей похилого віку з ослабленим імунітетом і хворих на хронічні захворювання.

До того ж наявність Дельти може посилити прояв "Омікрону", який вважають легшим.