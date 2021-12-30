Астрономи зняли виверження близької до Землі чорної діри

Італійський астрофізик доктор Массімо Гаспарі стверджує, що дослідження підтвердило нову теорію Хаотичного холодового наростання, повідомляє Корреспондент.

Міжнародна група астрономів зняла виверження найближчої до Землі надмасивної чорної дірки у галактиці Центавр А.

Дана радіоактивна чорна діра розташована в центрі галактики масою в 55 млн разів більше за масу Сонця, яка знаходиться в 12 млн світлових років від Землі. Довжина її спалаху розтяглася на 16 місяців, а плазма вивергалася з неї майже зі швидкістю світла.

Відобразити цю подію, що відбулася в глибинці Західної Австралії, допоміг телескоп Murchison Widefield Array (MWA).

"Ці радіохвилі виникають через засмоктування матеріалу в надмасивну чорну дірку в центрі галактики" , - сказав провідний автор дослідження доктор Бенджамін МакКінлі з Кертинського університету.

За його словами, коли речовина розривається на частини, наближаючись до чорної дірки, то у цей момент утворюються потужні струмені. Вони викидають більшу частину матеріалу назад у космос на відстані понад мільйон світлових років.

До речі, італійський астрофізик доктор Массімо Гаспарі стверджує, що дослідження підтвердило нову теорію – Хаотичного холодового наростання (Chaotic Cold Accretion, CCA).

"У цій моделі хмари холодного газу конденсуються в галактичному гало і падають дощем на центральні області, живлячи надмасивну чорну дірку" , - сказав він.

Нагадаємо, астрономи виявили найближчу до Землі чорну дірку. Вона є однією з найменших за всю історію спостережень.

Live Science, Ben McKinley, ICRAR, Curtin and Connor Matherne, Louisiana State University