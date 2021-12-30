Українець отримав понад 15 доз COVID-вакцини

Українець може стати світовим рекордсменом за кількістю щеплень від коронавірусу. Чоловік вакцинувався понад 15 разів. На такий крок він пішов заради винагороди, яку йому нібито обіцяла лікарка.﻿ Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів" на телеканалі 2+2, повідомляє УНІАН.

Горе-рекордсмен Олексій Сукач зробив усі існуючі вакцини в Україні. За його словами, він щепився так багато разів, бо лікарка нібито обіцяла йому безкоштовне харчування й перебування у лікарні Харкова.

Журналісти зателефонували жінці, яка нібито хотіла покращити рейтинг у медичному сервісі Helsi такими махінаціями. Проте вона каже, що вперше про це чує.

Але у системі Helsi є всі дані, там справді можна знайти понад 15 записів про вакцинацію чоловіка. На днях він хотів зробити ще одне щеплення у Мукачево, але йому відмовили.

Там він казав, що йому обіцяли "винагороду". За 20 вакцин лікарка нібито могла дати "талончик" на перебування у лікарні. На момент виходу випуску чоловік зробив уже 18 вакцин.