Українець отримав понад 15 доз COVID-вакцини
Українець може стати світовим рекордсменом за кількістю щеплень від коронавірусу. Чоловік вакцинувався понад 15 разів. На такий крок він пішов заради винагороди, яку йому нібито обіцяла лікарка. Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів" на телеканалі 2+2, повідомляє УНІАН.
Горе-рекордсмен Олексій Сукач зробив усі існуючі вакцини в Україні. За його словами, він щепився так багато разів, бо лікарка нібито обіцяла йому безкоштовне харчування й перебування у лікарні Харкова.
Журналісти зателефонували жінці, яка нібито хотіла покращити рейтинг у медичному сервісі Helsi такими махінаціями. Проте вона каже, що вперше про це чує.
Але у системі Helsi є всі дані, там справді можна знайти понад 15 записів про вакцинацію чоловіка. На днях він хотів зробити ще одне щеплення у Мукачево, але йому відмовили.
Там він казав, що йому обіцяли "винагороду". За 20 вакцин лікарка нібито могла дати "талончик" на перебування у лікарні. На момент виходу випуску чоловік зробив уже 18 вакцин.