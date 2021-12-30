У Києві "Нацкорпус" провів акцію проти Киви

У Києві у четвер, 30 грудня, "Нацкорпус" провів акцію протесту під будинком офісу політпартії ОПЗЖ. Причиною цього стали "антидержавні заяви" нардепа Іллі Киви.

Про це повідомляє Pavlovsky News﻿.

Сьогодні мав відбутися партійний з'їзд ОПЗЖ і учасники планували запитати Киву про його заяви в ефірі телеканалу Росія 1. Нагадаємо, 28 грудня нардеп сказав, що Росія нібито має права на українські території, а Україна має бути частиною "єдиного слов'янського союзу" разом з РФ.

Учасники акції висловили свій протест проти висловлювань народного депутата Іллі Ківи та зажадали, щоб нардепом зайнялися СБУ та ДБР.

Так і не дочекавшись появи нардепа, "Нацкорпус" завершив акцію під офісом ОПЗЖ запаленням фаєрів та димових шашок.