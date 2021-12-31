Хокейний матч Путіна та Лукашенка висміяли у соцмережах

Після офіційної зустрічі між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі президент РФ та нелегітимний президент Білорусі вийшли на лід, щоб взяти участь у товариському матчі з колишніми хокеїстами, повідомляє Обозреватель.

Зокрема грали російські зірки минулого В'ячеслав Фетісов, Олексій Касатонов, Олександр Якушев, Ілля Ковальчук.

Після гри. Джерело: rosbalt

Путін та Лукашенко грали за одну команду, яка перемогла з рахунком 18:17. Росіянин закинув сім шайб, білорус – дві. Ще чотири голи на рахунку Лукашенка-молодшого – Миколи. Моменти виставкової гри потрапили до відео.

Більшість шанувальників спорту критично поставилися до цього заходу. У мережі вболівальники не соромилися у висловлюваннях, називаючи матч і клоунадою, і позорищем.

коментарі уболівальників. Джерело: скріншот

Посміялися і з колишнього хокеїста НХЛ Іллі Ковальчук: мовляв, ось як він продовжив свою кар'єру.

коментарі фанів. Джерело: скріншот

З сарказмом згадали телеведучих Соловйова та Кисельова, які "не потрапили в заявку".

коментарі у мережі. Джерело: скріншот

Та й учасникам дійства дісталося таке ставлення до хокею.

коментарі до матчу. Джерело: скріншот

Зауважимо, що Лукашенко та Путін не вперше організовують подібні ігри.