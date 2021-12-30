Валютний ринок четверга: хід торгів

В останній робочий день 2021 року на міжбанківському валютному ринку спостерігається висока волатильність. Клієнтських заявок на купівлю та продаж сьогодні менше звичайного, натомість щосили «розважаються» банки, яким необхідно до кінця дня вирівняти валютну позицію відповідно до вимог Національного банку.

Порушення нормативів відкритої валютної позиції загрожує банкам пристойними штрафами, тому вже з 11-ї ранку на ринку багато саме банківських заявок. Ситуацією скористалися спекулянти: кінець року – «високий сезон» для них, тому що банки зараз особливо не торгуються і готові брати за будь-яку ціну, аби уникнути штрафів. Підвищений попит на безготівковий долар викликав зростання котирувань до 27,31 гривні на купівлі та 27,335 гривні на продажу. Національний банк, поява якого сьогодні була під питанням, зреагував практично миттєво і вийшов на ринок із великим продажем за ціною 27,34 гривні. На момент його появи це було вище за ринок, але самого факту, що регулятор і в передноворічні дні відстежує ситуацію та оперативно реагує, виявилося достатньо. Зростання котирувань припинилося.

Не нудно сьогодні й на готівковому валютному ринку. Попит на готівкового американця був зафіксований ще вчора в другій половині дня. Сьогодні зростання безготівкового долара на міжбанку ще сильніше його підігріло. Якщо вранці оптові обмінні пункти Києва продавали долар по 27,24-27,25 гривні, то вже до 12-ї години цінник на продаж підскочив до 27,30-27,35 гривні (залежно від сили попиту в тому чи іншому обміні). Втім, щойно на міжбанку цифри розпочали зниження, впали ціни й на готівковому ринку. До 14 години долар у столиці подешевшав до 27,29-27,30 гривень.

Євро на FOREX у першій половині дня спочатку опустився з 1,1359 долара до позначки 1,1300, а потім знову пішов вгору. Закриття позицій перед кінцем року викликає різкі коливання на всіх фінансових ринках світу, а зростання геополітичної напруженості сприяє зростанню невизначеності. Готівковий євро сьогодні торгується під впливом одразу двох факторів: падіння гривні та різких коливань на FOREX. Вранці оптові обмінні пункти продавали його по 30,68-30,70 гривень, але на обід ціна піднялася до 30,78-30,80 гривень.

Російський рубль впав до більш ніж тижневого мінімуму щодо долара напередодні телефонної розмови між президентом Росії Володимиром Путіним та його американським колегою Джо Байденом щодо України. До моменту написання статті долар у Росії вже досяг позначки 75 рублів і продовжує зростати далі. Щодо цін на готівковий рубль, як ми вже писали вчора, їх явно «забетонували» на рівні 3,68-3,70 гривень.