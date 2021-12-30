У святкові дні поліція посилить профілактичні заходи на дорогах

Одна з цілей посилення профілактичних заходів – недопущення фактів керування транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє 24 Канал.

Належна організація дорожнього руху, контроль за утриманням дорожньої мережі, забезпечення супроводу організованих груп дітей та допомога водіям у випадку ускладнення погодних умов – це ті питання, на які звернув увагу голова Нацполіції Ігор Клименко.

Особливу увагу голова Нацполіції звернув на виявлення та недопущення фактів керування транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп’яніння.