Путін привітав із прийдешніми святами усіх лідерів, окрім Зеленського

Президент Росії Володимир Путін привітав лідерів країн світу із новорічними святами. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".

Серед тих, кого привітав Путін традиційно немає президента Володимира Зеленського. Водночас Путін привітав президента Республіки Молдова Маю Санду, зазначивши, що "конструктивний розвиток російсько-молдовських відносин, взаємовигідного співробітництва на різних напрямках відповідало б інтересам народів Росії та Молдови" .

У привітанні прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану Путін сказав, що за минулий рік вдалося чимало зробити для розвитку російсько-угорських зв'язків. Вітаючи президента Чеської Республіки Мілоша Земана, Путін побажав йому доброго здоров'я та благополуччя, а всьому чеському народові – щастя та процвітання.

Поздоровляючи Олександра Лукашенка, Путін заявив про необхідність розвивати єдиний економічний простір.

Також не залишив без уваги країну Заходу. Він привітав королеву Британії Єлизавету II і британського прем'єра Бориса Джонсона Путін привітав з Різдвом і Новим роком Федерального президента ФРН Франк-Вальтера Штайнмаєра і Федерального канцлера Олафа Шольца, привітав з Різдвом, Новим роком, а також з 50 років Трюдо.

Вітаючи Макрона, Путін висловив надію на "подальше розширення конструктивного діалогу та взаємодії між Росією та Францією на благо народів двох країн".

У привітанні лідеру Китаю він нагадав, що у році, що минає, "було досягнуто рекордних показників у торгівлі" .

Вітаючи Джо Байдена, Володимир Путін висловив надію на "ефективний російсько-американський діалог, заснований на взаємній повазі та обліку національних інтересів один одного" .

Також Путін привітав низку колишніх лідерів. Зокрема, Сіндзо Абе, Сільвіо Берлусконі, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Біньяміна Нетаньяху, Романо Проді, Сержа Саргсяна, Ніколя Саркозі, Франсуа Фійона, Тар'ю Халонен, Короля Хуана Карлоса I та Герхарда Шрьо.