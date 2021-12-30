Стали відомі українські ціни на оновлений Skoda Karoq

Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Skoda в Україні, оголосила про старт продажів оновленого компактного кросовера Karoq. Також почався приймання замовлень на новинку від всіх охочих, повідомляє Обозреватель.

Через місяць після офіційної світової прем'єри оновленого Skoda Karoq стали відомі ціни та комплектації для українського ринку.

Кросовер доступний у комплектаціях Active, Ambition та Style з вже знайомою лінійкою двигунів та коробок передач. Джерело: Skoda

Кросовер доступний у комплектаціях Active, Ambition та Style з вже знайомою лінійкою двигунів та коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) з 8-ступеневою АКП, 2.0 TDI (85 кВт) з 6-ступеневою МКП, 2.0 TDI (85 кВт) з роботизованою 7-ступеневою КП 7DSG, а також 2.0 TDI (110 кВт) з аналогічною трансмісією DSG.

Дебютувавши у 2017 році, Karoq став другим у лінійці кросоверів чеського автовиробника. Вже півтора року Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Skoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia. З 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 тисяч автомобілів Skoda Karoq.

Вже півтора року Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Skoda. Джерело: Skoda

Модель виробляється у Чехії, Словаччині, Україні, Китаї та доступна на ринках 60 країн. Для українського ринку кросовер виготовляється на заводі "Єврокар" у Соломоновому. Ціна на оновлений Skoda Karoq стартує від 669591 грн, а початок виробництва заплановано на березень 2022 року.