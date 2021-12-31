Пішов із життя легендарний чемпіон ралі "Дакар"

У віці 72 років помер шестиразовий переможець у категорії вантажівок на ралі "Дакар" та один із найуспішніших гонщиків в історії знаменитого ралі-рейду Карел Лопрайс, повідомляє Сьогодні.

Інформацію про загибель легендарного автогонщика Чеському телебаченню підтвердив син Томаш. Трагічна новина надійшла за два дні до старту "Дакар"-2022.

Лопрайс дебютував на "Дакарі" у 1986 році, а останню гонку провів у 2006 році. Загалом він шість разів ставав переможцем заліку вантажівок. У пресі його прозвали Месьє Дакар.

Всі свої тріумфи він провів за кермом вантажівки Tatra і все життя був пов'язаний з автомобілебудівним заводом.

Наприкінці шістдесятих років він влаштувався на завод як робітник і автомеханік, став тест-пілотом, а пізніше одним з найвідоміших обличь чеського автоспорту.