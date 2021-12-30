Українець тричі намагався підкупити естонських поліцейських

В Естонії суд ухвалив вирок громадянину України, який тричі намагався підкупити місцевих поліцейських, які викрили його у п’яному водінні, повідомляє Новое время.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що у Пилві помітили автомобіль Audi A4, водій якого міг бути п’яним.

За кермом машини виявився 39-річний український робітник, який сам зізнався, що вживав алкоголь та запропонував поліцейському 500 євро, проте той від грошей відмовився.

Після цього на місце прибув начальник зміни, якому порушник також запропонував вказану суму, однак і цей правоохоронець брати хабар відмовився.

Тоді українець заявив, що готовий дати по 500 євро кожному, але й цього разу його план не спрацював.

Підсумком історії став суд, на якому чоловіка засудили до року та трьох місяців умовного позбавлення волі.