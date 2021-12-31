ЗСУ отримають сучасні РСЗВ "Ураган" на шасі Tatra

Державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод" отримав партію шасі Tatra. Вони будуть використовуватися для виробництва нової української 220-мм реактивної системи залпового вогню "Буревій", повідомляє Defense Express.

Перша партія з 16 машин була прийнята фахівцями державної компанії "Укрспецекспорт" у чеського виробника Excalibur Army і надходять на підприємство для виробництва РСЗВ.

Нові комплекси РСЗВ використовуватимуть шасі Tatra T815-7 з колісною формулою 8х8. Джерело: defence-ua.com

Нові комплекси будуть використовувати шаси Tatra T815-7 з колісною формулою 8х8. Ці шасі були спеціально доопрацьовані чеською компанією Excalibur Army під вимоги українського війська.

Шасі були спеціально доопрацьовані чеською компанією Excalibur Army під вимоги української армії. Джерело: defence-ua.com

Шасі, які прибули на "Шепетівський ремонтний завод", відрізняються від базової версії броньованою кабіною, яка захищає розрахунок від куль та уламків. Також вона була оснащена місцями для кріплення радіостанцій та особистої зброї бійців. Замість напівавтоматичної коробки передач від Tatra була встановлена АКП Allison з можливістю буксирування.

Шасі відрізняються від базової версії броньованої кабіною, що захищає розрахунок від куль та уламків. Джерело: defence-ua.com

Ще однією особливістю став автономний двигун, що дозволяє економити ресурс основного дизельного силового агрегату потужністю 300 кВт та максимальним крутним моментом у 2100 Нм.

Варто зазначити, що шасі Tatra були обрані Міноборони як уніфіковане рішення для всіх важких артилерійських, реактивних, ракетних та ряду допоміжних систем. Це стало можливим завдяки тому, що шасі T815-7 8х8 має вантажность до 24,5 т.

Замість напівавтоматичної коробки від Tatra було встановлено АКП Allison з можливістю буксирування. Джерело: defence-ua.com

Зокрема, на цьому шасі вже розміщено береговий комплекс "Нептун" та мобільний багатофункціональний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У". Також саме Tatra має стати платформою для високоточної ракетної системи "Вільха", яка зараз розміщується на шасі МАЗ-7310. Крім того, саме шасі Tatra від Excalibur Army використовують у САУ Dana-M2.