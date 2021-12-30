Туреччина вирішила добувати сланцевий газ у Чорному морі

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини країни Фатіх Донмез заявив, що країна має сконцентруватися на видобутку власного природного газу, щоб не залежати від коливання світових цін на енергоносії, повідомляє Лента.Ру.

"Якби у нас були нафта, природний газ і вугілля, ми б зараз не зіштовхнулися зі спекулятивними та ірраціональними цінами" , - зазначив він.

Донмез підкреслив, що запаси виявленого природного газу на родовищі «Сакар'я» в Чорному морі становлять 540 мільярдів кубометрів.

Першого року Туреччина планує видобувати близько 3-4 мільярдів кубометрів газу, а до 2026 року хоче вийти на максимальний рівень видобутку 15-20 мільярдів.

"Цей обсяг задовольнить потреби у природному газі всіх житлових будинків у Туреччині приблизно на 25 років. У міру надходження нашого газу ми відмовлятимемося від дорогих енергоносіїв. Газ у Чорному морі - це так званий "солодкий" (малосернистий) газ" , - зазначив міністр. .

Близько 320 мільярдів кубометрів природного газу на родовищі «Сакар'я» було виявлено влітку минулого року, у жовтні було знайдено ще 85 мільярдів кубометрів на тому ж родовищі.