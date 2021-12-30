Вчені допоможуть Раді у створенні нових законів

При голові Верховної Ради України буде створено Науково-консультативну раду. Туди увійдуть вчені, які працюватимуть над покращенням українського законодавства. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам спікер Ради Руслан Стефанчук.

"Забезпечення належної якості законодавства має стати пріоритетом для Парламенту України! Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України", – написав Стефанчук.

За його словами, до неї увійдуть "близько 90 професійних, авторитетних учених та практиків у галузі права" .

"Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть у розробці важливих законопроектів", – уточнив речник ВР.

Також, додав він, вони "розроблятимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей" і займуться кодифікацією та моніторингом за результатами законодавчої діяльності ВР.