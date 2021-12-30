Вчені допоможуть Раді у створенні нових законів
При голові Верховної Ради України буде створено Науково-консультативну раду. Туди увійдуть вчені, які працюватимуть над покращенням українського законодавства. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам спікер Ради Руслан Стефанчук.
"Забезпечення належної якості законодавства має стати пріоритетом для Парламенту України! Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України", – написав Стефанчук.
За його словами, до неї увійдуть
"близько 90 професійних, авторитетних учених та практиків у галузі права" .
"Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть у розробці важливих законопроектів", – уточнив речник ВР.
Також, додав він, вони
"розроблятимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей" і займуться кодифікацією та моніторингом за результатами законодавчої діяльності ВР.
"Щиро сподіваюся, що разом ми не просто підвищимо якість законодавства, але відновимо громадську довіру до законодавчої влади. Нехай 2022 рік буде щедрим на якісне законодавство!" – підсумував політик.