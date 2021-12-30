Державний банк відзвітував про рекордний прибуток

Прибуток державного "Укрексімбанку" за неповний фінансовий рік сягнув історичного максимуму і становитиме понад 2 мільярди гривень, повідомляє Економічна правда.

Чистий процентний дохід банку за рік збільшено більш ніж на 3 млрд грн.



В активах "Укрексімбанку" вкладення в цінні папери знизилися з 46% до 36%, або на 17 млрд грн у грошовому вимірі, а кредитний портфель збільшено з 25% до 36%, або на понад 20 млрд грн.

Безризиковий дохід "Укрексімбанку", а саме дохід від банківських комісій та валютних операцій, у 2021 році зріс на 700 млн грн.

Нагадуємо:

За результатами першого півріччя 2021 року "Укрексімбанк" отримав 1,12 млрд грн прибутку проти збитків за аналогічний період минулого року на 1,9 млрд грн.

2020 рік держбанк завершив зі збитками у 5,6 млрд грн та став найзбитковішим серед українських банків.

"Укрексімбанк" створено у 1992 році, єдиним власником є держава.

За розміром загальних активів Укрексімбанк посідає 3 місце серед 71 банку.