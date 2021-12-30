У МЗС Росії назвали Зеленського «загрозою» Києву та державам Європи
Речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що президент України Володимир Зеленський начебто «став загрозою» Києву та країнам Європи, повідомляє Новое время.
Про це вона сказала на брифінгу.
"Сам Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи", - сказала вона.
За її словами, заяви Офісу президента України це нібито «загроза державності України».
Захарова заявила, що "
все, що з'являється і штампується київським режимом безпосередньо і прямо загрожує державності України".