Погода на Новий рік-2022: синоптики дали прогноз
В Україні 31 грудня та 1 січня погода буде з дощами та місцями з мокрим снігом. На Новий рік в країну прийде потеплішання, місцями до +5 градусів. Про це, із посиланням на Укргідрометцентр, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
31 грудня
В Україні
У п'ятницю у західних областях очікується дощ, вночі місцями з мокрим снігом. На решті території - невеликий сніг, вдень подекуди з дощем, лише в південній частині вночі без істотних опадів. Синоптики також попереджають про туман та ожеледицю, а в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у західних областях вдень +2... +6 градусів, а вночі від -2 до +2;
- на півночі країни 1... -2 градуси вдень, вночі від 0 до -6;
- у східних областях вдень -2... -4, а вночі -7... -10 градусів;
- на півдні країни від -1 до +3 вдень, вночі -4... -6 градусів;
- у центральних областях вдень 0... -2 градусів, а вночі -1... -6.
В Києві
У столиці 31 грудня вночі пройде сніг, а вдень очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень складатиме 0... +2 градуси, вночі -1... -3.
1 січня
В Україні
У суботу західні регіони країни нариють дощі. У решті областей також очікуються дощі, однак вони місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. А загалом температурні показники особливо не зміняться.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вдень -2... +1, вночі від -1 до +3 градусів;
- на заході країни +2... +5 градусів вдень, а вночі 0... +4;
- у східних областях вдень від -4 до +2, вночі -1 -4 градуси;
- на півдні країни -1... +2 градусів вдень, а вночі від -3 до -1;
- у центральних областях вдень -1 +6, вночі від -1 до +3.
У Києві
У столиці 1 січня синоптики протягом доби прогнозують дощі, а вночі - з мокрим снігом. Температура повітря становитиме вдень +2... +5, вночі від 0 до +2.