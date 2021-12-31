Погода на новорічних вихідних: синоптики дали прогноз

В Україні 31 грудня та 1 січня погода﻿ буде з дощами та місцями з мокрим снігом. На Новий рік в країну прийде потеплішання, місцями до +5 градусів.﻿ Про це, із посиланням на Укргідрометцентр, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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31 грудня

В Україні

У п'ятницю у західних областях очікується дощ, вночі місцями з мокрим снігом. На решті території - невеликий сніг, вдень подекуди з дощем, лише в південній частині вночі без істотних опадів. Синоптики також попереджають про туман та ожеледицю, а в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у західних областях вдень +2... +6 градусів, а вночі від -2 до +2;

на півночі країни 1... -2 градуси вдень, вночі від 0 до -6;

у східних областях вдень -2... -4, а вночі -7... -10 градусів;

на півдні країни від -1 до +3 вдень, вночі -4... -6 градусів;

у центральних областях вдень 0... -2 градусів, а вночі -1... -6.

В Києві﻿

У столиці 31 грудня вночі пройде сніг, а вдень очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень складатиме 0... +2 градуси, вночі -1... -3.

Погода, що очікується в п'ятницю, 31 грудня. Скріншот: Meteobar

1 січня

В Україні

У суботу західні регіони країни нариють дощі. У решті областей також очікуються дощі, однак вони місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. А загалом температурні показники особливо не зміняться.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вдень -2... +1, вночі від -1 до +3 градусів;

на заході країни +2... +5 градусів вдень, а вночі 0... +4;

у східних областях вдень від -4 до +2, вночі -1 -4 градуси;

на півдні країни -1... +2 градусів вдень, а вночі від -3 до -1;

у центральних областях вдень -1 +6, вночі від -1 до +3.

У Києві﻿

У столиці 1 січня синоптики протягом доби прогнозують дощі, а вночі - з мокрим снігом. Температура повітря становитиме вдень +2... +5, вночі від 0 до +2.

Погода, що очікується в п'ятницю, 1 січня. Скріншот: Meteobar

2 січня

У неділю синоптики обіцяють потепління, а також суху та сонячну погоду без істотних опадів, хіба що подекуди дрібний сніг, але з невеликою хмарністю по всій території України. Середня швидкість вітру країною становитиме близько 5-10 м/с.

Температура повітря складе:

у північних областях удень +1...+3, уночі від -1 до +3 градусів;

на заході країни +5...+7 градусів вдень, а вночі 0...+4;

у східних областях вдень від +2 до +3, уночі +1...-3 градуси;

на півдні країни +4...+6 градусів вдень, а вночі від -3 до +1;

у центральних областях удень +1...+5, вночі від -1 до +4.

У Києві﻿

У столиці 2 січня синоптики протягом доби прогнозують невеликий сніг та сильний вітер 14-29 км/год. Температура повітря становитиме вдень +2...+4, уночі від -4 до +2.