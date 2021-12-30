Суд відкрив провадження за позовом Януковича до Ради

Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

Про це у Facebook написала﻿ представниця ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року о 10:15.

Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України, йдеться в дописі в соцмережі.

В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Росія).