Суд відкрив провадження за позовом Януковича до Ради

Суд відкрив провадження за позовом Януковича до Ради

Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

Про це у Facebook написала﻿ представниця ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року о 10:15.

Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України, йдеться в дописі в соцмережі.

В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Росія).

Новини

analytics