Старі і нові виклики для світової економіки: продовольча криза

Шоки та кризи стали невід’ємними супутниками світової економіки. Різке зростання фінансових, товарних та сировинних ринків після падіння, засилля дешевих грошей та політична нестабільність розбалансували ланцюги постачань і призвели до рекордної інфляції, повідомляє Економічна правда.

Дефіцит мікрочипів, черги в портах, м’яка політика центральних банків, дорогі газ та продовольство – усі ці проблеми світ забрав у 2022 рік. Деякі з них можуть принести нові неприємні сюрпризи. Чого слід очікувати?

Продовольча криза

У 2021 році ціни на продовольство перебували на найвищому рівні з часів нафтової кризи 1974-1975 років. За рік індекс цін на продовольство ООН FFPI зріс на 32,2%. Схоже, високі ціни збережуться і у 2022 році.

Подорожчання газу призвело до рекордного зростання вартості добрив: частка газу в їх собівартості становить 80%. Деякі види агрохімії зросли в ціні на 300%.

Оскільки у 2022 році газ буде дорогим, то світ очікує дефіцит добрив. Поглиблять проблему обмеження на експорт добрив у Росії та Китаї, які є ключовими постачальниками агрохімії на світовий ринок. Дорогі добрива штовхатимуть угору ціни на зерно, що вплине на всю аграрну продукцію.

Продукти дорожчають і цінове ралі триває. Світ на порозі продовольчої кризи?

Інші проблеми 2022 року – непередбачувані кліматичні зміни, дорогий фрахт, локдауни через новий штам коронавірусу, відплив робочої сили.

Частково зниженню цін сприятиме поступове "закручування гайок" центральними банками в рамках боротьби з інфляцією. Однак значне їх падіння, а тим паче повернення на докризовий рівень, неможливе.

У зоні особливого ризику – бідні країни. За даними ООН, у 2022 році 45 млн людей у 43 країнах потерпатимуть від голоду. За останні два роки кількість людей, яким загрожує голод, збільшилася на 60%. Особливо важка ситуація буде у Ємені, Північному Судані, Афганістані, М’янмі та на Мадагаскарі.