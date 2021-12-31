Використовували вікінги та моряки: значення помпону на шапках

Елемент головного убору використовувався ще за часів вікінгів і протягом століть виконував низку функцій, повідомляє Корреспондент.

Помпони на зимових шапках мають давню історію і використовувалися не лише з декоративною метою.

Появу цієї деталі на головних уборах відносять до епохи вікінгів. Так, у Швеції 1904 року вчені вперше виявили статую бога вікінгів Фрейра в шоломі з помпоном.

У низці європейських країн наявність кулястого декору на капелюхах вказувала на соціальний статус людини у суспільстві. Наприклад, священики в Стародавньому Римі носили головний убір під назвою бірет з помпоном, колір якого залежав від виконуваної ними роботи.

А в Шотландії за допомогою помпонів визначали полк, до якого належить солдат.

Також капелюхи з помпонами одягали моряки, щоб уберегти голову у низьких частинах корабля.

Широку популярність кулясті прикраси на шапках набули у роки Великої депресії у США. На той момент вони втратили практичне значення і стали дешевим та стильним доповненням до будь-якого вбрання.