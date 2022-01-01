Соковиті пісні котлети: рецепт страви на Святвечір

Незабаром на всіх православних християн чекає найособливіша вечеря – Святвечір. На стіл прийнято ставити лише пісні страви. Однією зі страв можуть стати пісні котлети з капусти. ﻿ Рецепт котлет з капусти опублікований у кулінарному блозі tastyminute, повідомляє Обозреватель.

Вони виходять в міру соковитими, з легким кисло-солодким присмаком та мають рум`яну скоринку.

Капустяні котлети

Інгредієнти:

капуста – 800 г

манна крупа – 0,5 ст

пшоно відварене – 5-6 ст. л.

борошно – 2 ст. л.

морква – 1 шт

лук – 1 шт

сіль, перець

Спосіб приготування:

1. Капусту порізати та відварити в підсоленій воді – приблизно 3-4 хвилини.

2. Перекрутити капусту через м`ясорубку.

3. Моркву натерти на тертці, цибулю та зелень подрібнити.

4. До капусти додати пшоно, манну крупу, моркву, цибулю та зелень. Посолити та поперчити. Перемішати. Якщо фарш буде рідким – можна додати борошно.

Фарш для котлет

5. Сформувати котлети, обкачати їх у сухарях та обсмажити на сковороді.