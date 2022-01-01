Соковиті пісні котлети: рецепт страви на Святвечір
Незабаром на всіх православних християн чекає найособливіша вечеря – Святвечір. На стіл прийнято ставити лише пісні страви. Однією зі страв можуть стати пісні котлети з капусти. Рецепт котлет з капусти опублікований у кулінарному блозі tastyminute, повідомляє Обозреватель.
Вони виходять в міру соковитими, з легким кисло-солодким присмаком та мають рум`яну скоринку.
Інгредієнти:
- капуста – 800 г
- манна крупа – 0,5 ст
- пшоно відварене – 5-6 ст. л.
- борошно – 2 ст. л.
- морква – 1 шт
- лук – 1 шт
- сіль, перець
Спосіб приготування:
1. Капусту порізати та відварити в підсоленій воді – приблизно 3-4 хвилини.
2. Перекрутити капусту через м`ясорубку.
3. Моркву натерти на тертці, цибулю та зелень подрібнити.
4. До капусти додати пшоно, манну крупу, моркву, цибулю та зелень. Посолити та поперчити. Перемішати. Якщо фарш буде рідким – можна додати борошно.
5. Сформувати котлети, обкачати їх у сухарях та обсмажити на сковороді.