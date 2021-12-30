Різдвяний "подарунок": банк помилково перерахував клієнтам $175 млн

Банк Santander зробив несподіваний та щедрий подарунок деяким своїм клієнтам у Великій Британії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Співробітники Santander, що працюють на Різдво, помилково продублювали перекази працівникам 2 тис. британських компаній. Таким чином, деякі працівники отримали від роботодавця не одну святкову премію, а одразу дві. "Різдвяний подарунок" дістався 75 тис. клієнтам банку, загальний обсяг помилкових переказів становив близько $175 млн.

Помилку виявив бухгалтер однієї британської компанії, який, перевіривши проведені ним зарплатні виплати, здивувався, що вони чудово подвоїлися.

Після виявлення помилки банк відразу спробував повернути гроші назад. Але складність ситуації полягає в тому, що багато клієнтів уже встигли перевести частину отриманих коштів до інших банків, зняти або витратити несподівано виплачену ним премію.

Santander звернувся за допомогою із поверненням грошей до інших кредитних організацій. Проте, як пише ВВС, банку навряд чи вдасться повернути всю суму в повному обсязі.