"Слуга" Ковальов задекларував покупку телеканалу як подарунок

Народний депутат від Слуги народу Олексій Ковальов задекларував покупку 4 каналу за понад 4 мільйони гривень як подарунок від батьків, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у його декларації, зміни до якої було внесено 29 грудня.

Згідно з документом, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ ТРК Інтеррадіо від Івана Ковальова (імовірно, батько — ред.) та ще 50% від Наталії Ковальової (мабуть, мати — ред.).

Вказана вартість обох подарунків — по 2 181 755 гривень.

Цього ж дня, за даними декларації, нардеп отримав від Івана Ковальова подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ Ар Ті Ай Продакшн (ціна — 195 000 гривень).

За даними з відкритих джерел, компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.

28 грудня Ковальов офіційно підтвердив, що купив 4 канал, і заявив, що його сім'я вирішила зробити його «ще якіснішим».

Ковальов був на новорічному корпоративі 4 каналу, де його представили колективу як нового власника.

Депутат заявив, що проукраїнський вектор каналу буде збережено.