Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у Стамбулі, де він пробув останні шість днів після діагностування COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Вселенської патріархії у Facebook, повідомляє Новое время.

Патріарх Варфоломій заразився штамом коронавірусу Омікрон і перебував під наглядом медиків. Він проведе ще кілька днів на самоізоляції у патріаршій резиденції.

24 грудня стало відомо, що у 81-річного Вселенського патріарха виявили COVID-19. Він мав легкі симптоми хвороби.