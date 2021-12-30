Британським держслужбовцям заборонили використати слово Brexit

У Великій Британії державним службовцям заборонили говорити слово Brexit і посилатися на «вихід Великої Британії з ЄС», повідомляє Daily Mail.

Британський урядовий посібник зі стилю для держслужбовців тепер рекомендує співробітникам уникати слова Brexit. Тепер його можна використовувати лише у разі нагальної потреби і лише в «історичному контексті».

Персонал також закликали утриматися від терміну "перехідний період" (transition period), який відноситься до місяців, коли Великобританія та Брюссель виробляли умови своїх майбутніх відносин після виходу.

Таке рішення було ухвалено після того, як ЄС пригрозив зірвати торговельну угоду з Великобританією у випадку, якщо британський міністр зовнішньої торгівлі Ліз Трасс відмінить чинні прикордонні правила у Північній Ірландії.

19 грудня британський міністр Девід Фрост, який курирував питання щодо Brexit, подав у відставку. Політик не схвалює «напрямок політики уряду», включаючи високі податки, зобов'язання щодо скорочення викидів та коронавірусні обмеження. Фрост займався переговорами з ЄС у галузі Brexit, зокрема щодо проблематики Північної Ірландії.