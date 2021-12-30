Валютний ринок четверга: підсумки дня

Останній робочий день на міжбанківському валютному ринку пройшов дуже динамічно. Попит перевищував пропозицію майже всю торгову сесію. Для зупинення зростання долара Національному банку довелося виходити з інтервенцією на продаж.

Причиною різких коливань котирувань стали дії банків, які сьогодні приводили валютну позицію у відповідність до нормативів Національного банку. Якщо на початку торгів вийшли ті, у кого були надлишки, то ближче до 11 години на ринку почало зростати кількість покупців. Вже до 12 години котирування піднялися вище за рівень 27,30 і на купівлі, і на продажу. Регулятор відреагував миттєво та вийшов із інтервенцією на продаж за ціною 27,34 гривень. Поява НБУ трохи протверезила спекулянтів, і котирування припинили зростання. І лише після 15 годин, коли продавців практично не залишилося, покупці, що запізнилися, почали брати у Нацбанку, який, як з'ясувалося, був готовий продати за такою ціною лише 5 млн доларів.

Закрили торги четверга на 2 копійки на купівлі та на 11 копійок на продажі вище, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,18/27,27 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися ширше за вчорашні: спред на відкритті склав 9 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,22 гривень пройшла о 9:46. Із самого початку торгів продавців було трохи більше, ніж покупців, тож о 10:10 цінник на продаж опустився до 27,25 гривень. Проте дешевші пропозиції швидко розібрали, і котирування плавно пішли вгору. До 11:25 цінник на продаж перевищив 27,30, а за 20 хвилин покупці самі були готові брати за такою ціною. Об 11:50 на ринку з'явився Національний банк із продажем за ціною 27,34 гривень. Учасники торгів припустили, що регулятор знову виставив загороджувальний ордер. Покупці заспокоїлися, а продавці, навпаки, почали скидати ціни, поспішаючи продати. Аж до кінця обідньої перерви точилася спокійна торгівля в діапазоні 27,28-27,31 гривень. Але бажаючих купити все ж таки було більше; після обіду почали з'являтися нові покупці, і баланс сил було швидко порушено. До 15-ї години розкупили все, що було виставлено на продаж, і почали брати у Національного банку. І тут виявилося, що регулятор готовий продати лише 5 млн доларів. Цю суму швидко купили, і Нацбанк пішов.

О 15:30 розпочалася торгівля за схемою ТОМ. Але оскільки розрахунки мали проводитися аж 4 січня (найближчого робочого дня у новому році), охочих на такі угоди не знайшлося.

Котирування закриття торгів – 27,25/27,35 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 26,3 млн. порівняно з середовищем і склав 138 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксований Національним банком на 12:00 на рівні 27,2679 гривень.

зафіксований Національним банком на 12:00 на рівні 27,2679 гривень. Офіційний курс долара на 31 грудня – 4 січня встановлено на позначці 27,2782 27,2077 гривень за долар, зростання на 7,05 копійок.

встановлено на позначці 27,2782 27,2077 гривень за долар, зростання на 7,05 копійок. Офіційний курс євро на 31 грудня – 4 січня встановлено на позначці 30,9226 гривень за євро, зростання на 14,66 коп.

Ціна готівкового долара в гуртових обмінниках Києва сьогодні зросла на 9 копійок. Вранці «американця» готові були віддавати за 27,24-27,25 гривень, а надвечір цінник підскочив до 27,33-27,35 гривень на тлі зростаючого попиту, що місцями переходить в ажіотажний. Як повідомили порталу «Курс України» , багато хто захотів «зустріти Новий рік у доларі» і тому конвертував наявну гривню у тверду валюту.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1318 долара. Близькість кінця року зумовила високу волатильність на світових ринках. Після вчорашнього зростання до 1,1368 долара євро сьогодні скоригувався до позначки 1,1297, але потім знову пішов угору. Готівковий євро протягом дня виріс у ціні на 17 копійок: вранці його продавали по 30,68-30,70 гривень, а надвечір – по 30,85-30,87.

Російський рубль продовжив падіння, що почалося вчора, і до вечора досяг 75,15 рублів за долар. Рубль упав до більш ніж тижневого мінімуму щодо долара напередодні телефонної розмови між президентом Володимиром Путіним та його американським колегою Джо Байденом, одним із головних питань якого буде ситуація на російсько-українському кордоні. Готівковий рубль у столиці весь день (як і попередні два тижні) продавали по 3,67-3,70 гривень за 10 рублів, але цінник на покупку опустили з 3,64-3,66 до 3,60-3,62 гривень, явно бажаючи збільшувати його запаси за умов падіння попиту російську валюту.