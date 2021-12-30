Tesla відкликає приблизно півмільйона авто через дефекти

Компанія Tesla відкликає майже 500 000 авто через дефекти, які можуть збільшувати ризик аварій. Це майже стільки ж, скільки компанія продала цього року, повідомляє Новое время.

Виробник електрокарів Tesla відкликає близько 475 000 автомобілів у США через технічні дефекти, які можуть збільшити ризик аварій.

Так, компанія планує відкликати всі автомобілі Model 3, вироблені в період з 2017 по 2020 рік. Це 356 309 автомобілів. Як пише видання, при відкритті/закритті багажника можуть пошкодитися дроти камери заднього виду, і вона перестане працювати.

Також Tesla відкликає 119 009 автомобілів Model S, зібраних з 2014 року. Причиною стала несправна клямка переднього багажника, яка могла призвести до несподіваного відкриття капота.

У компанії запевнили, що виправлять обидві проблеми безплатно.

Кількість відкликаних автомобілів майже дорівнює кількості машин, проданих компанією за 2021 рік.

Bloomberg зазначає, що подібні відгуки стають дедалі звичайнішим явищем в автомобільній промисловості. Так, у 2020 році відгуки торкнулися понад 300 моделей автомобілів та майже 28 млн автомобілів.