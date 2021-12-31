Гравці збірної України привітали всіх з Новим роком (відео)
Футболісти національної збірної України записали відеозвернення, в якому привітали всіх уболівальників і співвітчизників з наступаючим Новим роком, повідомляє УНІАН.
Участь у привітанні взяли головні зірки та лідери національної команди, серед яких: воротарі Андрій Пятов ("Шахтар") та Георгій Бущан ("Динамо"), півзахисники Тарас Степаненко ("Шахтар"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Сергій Сидорчук ("Динамо") та Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), а також нападники Роман Яремчук ("Бенфіка"), та Андрій Ярмоленко ("Вест Хем").
Футболісти збірної згадали, що наступний рік стане ювілейним для українського футболу. У 1992 році збірна України в Ужгороді зіграла свій перший матч в історії незалежної країни. У тій гри були повалені угорці з рахунком 3:1.
"Ми вітаємо всіх уболівальників, тих, хто приходить на стадіон, тих, хто дивиться матчі по ТБ, тих, хто стежить за подіями за допомогою ЗМІ, і тих, хто зараз дивиться це відео. Всі ми і є футбол, зі святом всіх нас. З новим, ювілейним роком", - сказав Андрій Ярмоленко.
Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022
- На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши в плей-офф.
- У плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії в півфіналі на виїзді. У разі перемоги наша команда проведе фінал також на полі суперника з переможцем пари Уельс - Австрія.
- Півфінали плей-офф відбору на ЧС-2022 заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.