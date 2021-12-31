Гравці збірної України привітали всіх з Новим роком (відео)

Футболісти національної збірної України записали відеозвернення, в якому привітали всіх уболівальників і співвітчизників з наступаючим Новим роком, повідомляє УНІАН.

Участь у привітанні взяли головні зірки та лідери національної команди, серед яких: воротарі Андрій Пятов ("Шахтар") та Георгій Бущан ("Динамо"), півзахисники Тарас Степаненко ("Шахтар"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Сергій Сидорчук ("Динамо") та Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), а також нападники Роман Яремчук ("Бенфіка"), та Андрій Ярмоленко ("Вест Хем").

Футболісти збірної згадали, що наступний рік стане ювілейним для українського футболу. У 1992 році збірна України в Ужгороді зіграла свій перший матч в історії незалежної країни. У тій гри були повалені угорці з рахунком 3:1.

"Ми вітаємо всіх уболівальників, тих, хто приходить на стадіон, тих, хто дивиться матчі по ТБ, тих, хто стежить за подіями за допомогою ЗМІ, і тих, хто зараз дивиться це відео. Всі ми і є футбол, зі святом всіх нас. З новим, ювілейним роком" , - сказав Андрій Ярмоленко.

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