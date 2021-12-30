В Житомирській області підтвердили два випадки COVID-штаму Омікрон

В Жытомирській області підтвердили два випадки штаму коронавірусу Омікрон, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.

За даними центру, у четвер, 30 грудня, вірусологічна лабораторія підтвердила два випадки інфікування в Житомирі та Бердичеві штамом SARS-CoV-2 Омікрон шляхом виявлення мутацій, характерних для даного штаму.

З метою підтвердження одержаних результатів біоматеріал буде відправлено до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я для проведення повногеномного секвенування.

У центрі повідомили, що штам Омікрон виявили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Обидві хворі не були щеплені від COVID-19.