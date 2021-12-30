Ціна на газ в Європі опустилася нижче 1000 доларів

Біржова ціна на газ в Європі 30 грудня опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. Вартість січневого ф'ючерсу на TTF впала на 12%, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За даними торгів Лондонської біржі ICE, на відкритті біржі котирування січневих ф'ючерсів на газ перевищувала 1100 доларів. Протягом дня вартість газу почала знижуватися. До 19: 00 за київським часом, ціна опустилася до рівня 988 доларів, що на 12% нижче попереднього дня.

21 грудня ціни на газ в Європі досягли історичного максимуму в 2150 доларів.

Після відправки з США 20 танкерів з газом ціни на газ в Європі стали знижуватися.