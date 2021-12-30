Данилов розповів, як запроваджувалися санкції проти телеканалів

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на сьогодні РНБО не планує запроваджувати санкції проти телеканалів, оскільки немає відповідних документів, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу у четвер, 30 грудня, він пояснив, яким чином РНБО голосувала за санкції проти UkrLive та Перший Незалежний.

"Шлях письмового голосування. Голосування тривало близько трьох тижнів. Після того, як воно закінчилося, кожен член РНБО отримав лист для голосування, а документи розглядав зручним для себе способом. А потім уже з’явився указ президента" , — заявив Данілов.

Данілов заявив, що санкції запроваджуються лише на основі відповідних документів від органів, які мають на це право.