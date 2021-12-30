РНБО не бачить загрози "великої війни" з Росією

Зараз загрози відкритої агресії Російської Федерації проти України не спостерігається. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу, повідомляє УНІАН.

"Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки - те, що відбувається на наших кордонах" , - сказав Данілов.

"Якщо казати про велике скупчення, про великі збільшення, на чому наполягають деякі засоби масової інформації за кордоном, - ще раз наголошую, ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових. Я неодноразово вже казав, що ми чітко відслідковуємо те, що стосується нашого кордону. Те, що стосується периметру 200 км від нашого кордону, 400 км від нашого кордону - ми чітко усвідомлюємо, де там і що відбувається" , - наголосив секретар РНБО.

"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку Російської Федерації ми з вами не бачимо. Що буде завтра? Ми завтра будемо тоді про це говорити" , - сказав Данілов.

Він додав, що наразі першим питанням для РФ є внутрішня дестабілізація в Україні.

"У разі загрози, якщо буде внутрішня дестабілізація, як це відбувалося раніше, Російська Федерація може скористатися цієї можливістю. Наше завдання - цього не допустити" , - наголосив секретар РНБО.

Він підкреслив, що лякати суспільство не потрібно, адже "ситуація контрольована".

"Це є одна із інформаційних атак, які відбуваються на території нашої держави, коли нас постійно починають чимось залякувати" , - розповів Данілов.

За його словами, зараз відсутні обставини, за яких необхідно було б запроваджувати надзвичайний стан.