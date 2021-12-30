Підсумки останнього в цьому році засідання РНБО

Сьогодні відбулось останнє в поточному році засідання РНБО. Говорили про нову хвилю коронавірусу в Україні, закупівлю вугілля, санкції,військових Російської Федерації біля кордонів та інше, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Які питання підіймалися на засіданні: