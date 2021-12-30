Підсумки останнього в цьому році засідання РНБО
Сьогодні відбулось останнє в поточному році засідання РНБО. Говорили про нову хвилю коронавірусу в Україні, закупівлю вугілля, санкції,військових Російської Федерації біля кордонів та інше, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Які питання підіймалися на засіданні:
- прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс пропозицію до РНБО щодо введення санкцій проти осіб, які причетні до будівництва Кримського мосту;
- перших олігархів внесуть до реєстру вже навесні. Засідання РНБО з цього питання може пройти в кінці травня;
- нова хвиля коронавірусу в Україні, спричинена штамом "Омікрон", за прогнозами МОЗ очікується вже у лютому;
- згідно з даними РНБО, сьогодні немає прямих загроз щодо повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України;
- Україна в майбутньому може вводити синхроні санкції проти своїх громадян, якщо обмеження були введенні її ж країнами-союзниками;
- за словами Данілова, якщо до РНБО будуть направленні необхідні документи для введення санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка - голосів присутніх буде достатньо, аби ухвалити їх;
- сьогодні немає потреби вводити воєнний стан в Україні, однак це залежатиме від обставин;
- РНБО не очікує повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації в Україну найближчими місяцями;
- РНБО візьме під контроль закупівлю вугілля.