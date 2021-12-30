У Франції поліцейські та жандарми постраждали у сутичці з мігрантами

П'ятнадцять французьких поліцейських і жандармів постраждали в ході операції з ліквідації в Кале, на півночі Франції, стихійного табору мігрантів, які бажають перебратися до Великої Британії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поліцейські та жандарми протистояли в рамках операції з евакуації (табори - Ред.) сотні мігрантів, які виявили дуже сильну агресивність і відмовлялися покидати територію" , - йдеться в комюніке префектури поліції департаменту Па-де-Кале.

Як повідомляється в документі, з самого початку операції "сили порядку стали мішенню численних предметів, якими в них кидаються".

"П'ятнадцять поліцейських і жандармів отримали поранення та надійшли до розпорядження рятувальних служб" , - зазначила префектура.

Йдеться про ліквідацію "дикого" табору, в якому розмістилося близько 200 мігрантів. Троє з них також постраждали в сутичці та були доставлені до лікарні. Поліцейські застосували проти мігрантів сльозогінний газ і травматичну зброю LBD, за свідченням представниці правозахисної мережі Human Rights Observers.

CRS Calais : Ce matin suite démantèlement Camp, des Gendarmes & 7 CRS blessés.Tout notre soutien à nos collègues blessés. Face à la violences des migrants lors de ces opérations, l’utilisation de tous nos moyens de défense est plus que nécessaire. pic.twitter.com/zqsgeIim8P — UNSA Police CRS Hauts de France (@unsadh) December 30, 2021

За її словами, зазвичай у таких операціях мігрантам дозволяли залишати місця таборів разом із речами. Цього разу поліцейські почали конфісковувати намети та їх вміст, і в них полетіло каміння.