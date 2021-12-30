Нацкорпус зірвав з'їзд ОПЗЖ у Києві

Партія ОПЗЖ змушена була скасувати партійний з'їзд у Києві через акцію протесту, організовану активістами Національного Корпусу, повідомляє Новое время.

Нацкорпус влаштував перформанс із використанням піротехнічних засобів біля офісу ОПЗЖ, де мав проходити з'їзд. Протестувальники вимагали зустрічі з народним депутатом Іллею Кивою через його антиукраїнські заяви на російському телебаченні.

"Представники Національного Корпусу сьогодні прийшли в київський офіс проросійської партії ОПЗЖ, щоб поговорити з ватником Кивой про його нещодавні антидержавні заяви на рос-ТВ. Тут сьогодні мав відбутися з'їзд прокремлівської партії, але через нашу акцію захід не відбувся" , - повідомили у Нацкорпусі.

Офіс ОПЗЖ охороняли посилені підрозділи поліції та національної гвардії. Ілля Кива до протестувальників не вийшов.

28 грудня Кива засумнівався в українській державності та закликав кремлівський режим «зіграти ключову роль» у її долі.