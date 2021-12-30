В Україні робитимуть бустерне щеплення людям старше 60 років

Національна технічна група експертів підтримала застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей, старших за 60 років, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"На минулому тижні вже відбулося засідання національної технічної групи експертів, які розглядали питання ширшого використання бустерної дози і було прийнято рішення про застосування бустерної дози для осіб похилого віку, понад 60 років" , — сказав Кузін.

Він зазначив, що для таких осіб національна технічна група експертів рекомендує проведення бустерної дози через 6 місяців після завершення базового курсу щеплення.

"Тож скоріш за все ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ" , — зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні третє щеплення від COVID-19 може стати обов'язковим, проте фінальне рішення буде ухвалено у січні 2022 року.