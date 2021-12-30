Байден та Путін провели телефонні переговори

У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байдена провів анонсовану напередодні телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

"Розмова президента Байдена з президентом Путіним почалася о 15:35 за східним стандартним часом", - написав репортер Reuters у Білому домі Джаретт Реншоу у Twitter.

Таким чином, телефонні переговори розпочалися о 22:35 за київським часом.

President Biden's call with President Putin збирається в 3:35 PM EST. per WH - Jarrett Renshaw (@JarrettRenshaw) December 30, 2021

Журналіст опублікував фото, надане Білим домом, на якому Байден розмовляє з Путіним без відеодзвінка. Байден знаходиться у себе вдома у Вілмінгтоні.

Повідомлялося, що переговори двох глав держав проводилися з ініціативи російської сторони.

Телефонна розмова Байдена з Путіним закінчилася за 50 хвилин