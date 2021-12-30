Почалася розмова Байдена та Путіна
Почалася телефонна розмова президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним
"Розмова президента Байдена з президентом Путіним почалася о 15:35 за східним стандартним часом", - написав репортер Reuters у Білому домі Джаретт Реншоу у Twitter.
Таким чином, телефонні переговори розпочалися о 22:35 за київським часом.
Журналіст опублікував фото, надане Білим домом, на якому Байден розмовляє з Путіним без відеодзвінка. Байден знаходиться у себе вдома у Вілмінгтоні.