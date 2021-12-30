В Італії вдвічі подорожчає "комуналка"

В Італії з 1 січня рекордно подорожчають комунальні послуги. Вартість електроенергії зросте на 55%, а газ – на 41,8%, повідомляє Обозреватель.

Без субвенцій держави зростання було б ще більшим – на 65 і 59,2%.

Уряд вніс до закону про бюджет асигнування у розмірі 3,8 мільярда євро. Також передбачено відстрочку оплати – нею зможуть скористатися сім'ї, які перебувають у складному фінансовому становищі. Після отримання першої платіжки вони зможуть оформити розстрочку на 8-10 місяців.

Раніше тарифи в Італії підвищувалися в червні (на 15,3% за газ та на 9,9% за електроенергію) та жовтні (на 29,8% за газ та на 14% за електроенергію).

Зазначимо, що ціни на комунальні послуги зростають у багатьох країнах світу. Це зумовлено подорожчанням газу – за останніми даними, вона становила 1140 доларів за тисячу кубометрів.