У РФ назвали постачання зброї НАТО в Україну реальною загрозою

Військова підтримка України членами НАТО становить реальну загрозу для Росії. Ситуація для Москви склалася "вкрай небезпечна", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться в статті посла Росії в США Анатолія Антонова, опублікованій у виданні Foreign Policy.

Він зазначив, що Росія відповідатиме на подальше розширення інфраструктури НАТО.

"Якщо наші партнери будуть продовжувати конструювати військово-стратегічні реалії, що загрожують існуванню нашої країни (Росії - ред.), ми будемо змушені створити для них аналогічні уразливості. Ми підійшли до того моменту, коли нам нікуди відступати. Військове освоєння України країнами-членами НАТО – реальна загроза для Росії" , - заявив посол.

На його думку, подальша ситуація в Україні залежатиме від переговорів Росії і НАТО.

Він нагадав, що РФ вимагає від країн НАТО не розширювати Альянс і не розміщувати системи озброєнь, які "становлять загрозу для Росії".