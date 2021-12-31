В Ізраїлі зафіксували перший випадок зараження грипом та COVID-19

В Ізраїлі вперше виявили у пацієнта випадок одночасного зараження коронавірусом та грипом. Це захворювання називається "флурона" (грип – Flu та коронавірус – Corona). Його діагностували вагітній жінці, повідомляє Обозреватель.

Пацієнтка перебуває на лікуванні в лікарні "Бейлінсон" у Петах-Тіква, в центрі Ізраїлю. Як зазначається, вона не була вакцинована.

При цьому стан здоров'я породіллі задовільний, вона почувається добре і незабаром лікарі планують виписати її з медичного закладу.

"Протягом року було дуже мало випадків зараження грипом, а серед вагітних та породіль – жодного" , – сказав професор Арнон Вижніцер з медичного центру "Бейлінсон", додавши, що наразі вагітні все частіше хворіють на грип.

За словами лікаря, проблема полягає в тому, що на початковому етапі важко діагностувати, якою саме інфекцією відбулось зараження.

"У цьому випадку було проведено тест на два зараження – і обидва дали позитивний результат" , – сказав Вижніцер.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що, ймовірно, такі випадки ще є в країні, проте офіційно їх не було діагностовано.

У відомстві закликали громадян щеплюватися від грипу та наголосили, що вакцину від грипу можна вводити одночасно з вакциною від коронавірусу або через будь-який проміжок часу після неї.