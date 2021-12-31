Курс валют НБУ на 31 грудня
Курс основних валют, установлений Національним банком України у п'ятницю, 31 грудня 2021 року
Курс долара порівняно з 30 грудня виріс до рівня 27.28 за 1 долар.
Євро подорожчало на 15 коп. до 30.92 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 3.64 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 26 коп. до 36,84 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досягнув рівня 29.83 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.73 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.278 200
|EUR
|Євро
|30.922 600
|RUB
|Рубль
|0.363 970
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.839 200
|CHF
|Швейцарський франк
|29.826 900
|PLN
|Польський злотий
|6.727 700