Курс валют НБУ на 31 грудня

Курс основних валют, установлений Національним банком України у п'ятницю, 31 грудня 2021 року

Курс долара порівняно з 30 грудня виріс до рівня 27.28 за 1 долар.

Євро подорожчало на 15 коп. до 30.92 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 26 коп. до 36,84 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 29.83 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.73 за 1 польський злотий.