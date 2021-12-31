У США оцінили можливість повторення перебудови у Росії

Росія винесла економічні уроки з розпаду СРСР. Так, експерти з Росії в США Майкл Кофман і Роберт Коннолі у своїй статті для видання Foreign Affairs оцінили можливість повторення перебудови в РФ, повідомляє Лента.Ру.

Як підкреслюють автори, зараз багато ключових характеристик російської економіки та російської економічної політики відображають прагнення керівництва не допустити повторення сумного радянського досвіду. Видання також наводить слова російського економіста Сергія Гурієва.

Він заявив, що макроекономічна політика Росії набагато консервативніша, ніж раніше, інфляція знаходиться під контролем, є великі резерви, бюджет збалансований, а зовнішній борг відсутній.

Аналітики вважають, що Росія спромоглася зміцнитися в конкуренції зі США, і її економіка виявилася не слабким місцем, а надійним елементом. Завдяки цьому, зокрема, вдалося вистояти в умовах запроваджених Заходом санкцій.