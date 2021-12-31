12 традиційних страв до Святвечора: узвар з особливим компонентом

12 традиційних страв до Святвечора: узвар з особливим компонентом

Узвар - одна з, як зараз кажуть, маст-хев страв для святкового столу на Святвечір, який ми відзначимо напередодні Різдва. Здавалося, що може бути простіше - закинув груші-яблучка в каструлю, додав цукру й вариш. Однак і тут є свої нюанси, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Як приготувати смачнющий узвар до святкового столу, який прийдеться до вподоби і дітям і дорослим - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Аби узвар мав справді насичений смак, просто замініть цукор медом.

Інгредієнти:

  • Сушені яблука - 100 г
  • Сушені груші - 100 г
  • Чорнослив - 100 г
  • Родзинки - 50 г
  • Мед - 3/4 стакана
  • Вода - 5 л

Покрокове приготування узвару:

Сухофрукти потрібно перебрати, добре промити, залити водою і варити, враховуючи термін варіння кожного фрукта.

Спочатку відварити сухі груші та яблука, потім покласти чорнослив, родзинки і довести до кипіння.

Відвар злити, процідити, розчинити в ньому мед, залити зварені фрукти і ягоди і довести до кипіння.

Потім поставити узвар в холодне місце і дати настоятися 5-6 годин. Можна приготувати узвар з будь-яких сушених фруктів і ягід.

Ось такими 12-ма стравами можна накрити святковий стіл:

  • Кутя
  • Борщ з вушками
  • Грибова юшка
  • Вареники
  • Голубці
  • Маринований оселедець
  • Мариновані гриби
  • Заливна риба
  • Тушкована капуста
  • Квасоля
  • Узвар
  • Пампушки

Святкова вечеря за традицією збирає за столом всю велику родину. Запізнюватися на неї в жодному разі не можна. Розпочинали їсти після того, як в небі з'являлася перша зірка.

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, вареники з капустою, маринований оселедець, а також карпатську грибну юшку.

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