Водіям посилять штрафи за неправильний малюнок протектора

В Україні пропонують посилити покарання для водіїв за їзду на транспорті, обладнаному шинами, у яких залишкова висота малюнка протектора не відповідає ПДР. Йдеться про істотне збільшення штрафів, а за повторне порушення - навіть позбавлення права керувати ТЗ на певний термін, повідомляє РБК-Україна.

Такий законопроект №6462 опубліковано на сайті Верховної Ради, направлено на розгляд Комітету і вже надано для ознайомлення.

Авторами законодавчої ініціативи "про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом обладнаним шинами з порушенням установлених законодавством вимог" стала група з 28 народних депутатів.

Як пропонують карати

Так, ініціюється доповнення КУпАП новою статтею 1213, яка передбачає окрему відповідальність за керування водієм вантажного авто або автобуса з шинами з неправильним малюнком - якщо залишкова висота малюнка протектора шини менша, ніж передбачено пунктом 31.4.5 ПДР, що затверджено постановою КМУ від 10 жовтня 2001 року № 1306 - а саме:

накладення штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8,5 тисячі гривень;

за повторне таке порушення водія зможуть позбавляти права керування ТЗ терміном від пів року до 1 року.

Що зараз

Потрібно сказати, що нині за такі дії водіям вантажівок загрожує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень), а водіям автобусів - 40 неоподатковуваних мінімалок (680 гривень).

"Зазначений розмір штрафу потребує суттєвого збільшення, оскільки об'єктивно не здатен зупинити вчинення адміністративного правопорушення через малозначність. Водієві повинно бути економічно невигідно платити великі штрафи, які можна спрямувати на покращення технічного стану транспортного засобу, та тим самим запобігти вчиненню адміністративного правопорушення" , - переконані автори законопроекту.

Який малюнок протектора неправильний

Як зазначається у п. 31.4.5 ПДР, забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей та невідповідності наступним вимогам (щодо коліс та шин):