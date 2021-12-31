Прогноз курсу валют на новорічний тиждень

На минулому тижні міжбанківський валютний ринок працював лише три дні, у два з яких Національному банку довелося проводити інтервенції для запобігання різким коливанням курсу долара.

Торги на міжбанку після довгих вихідних відкрилися у вівторок 28 грудня на позначці 27,23/27,30 гривень (відповідно, бід/оффер). Пропозиція валюти цього дня суттєво перевищувала попит, і без допомоги Нацбанку долар погрожував сильно втратити ціну. Регулятор спочатку викупив з ринку 5 млн доларів по 27,21 гривень, а потім вийшов з великим ордером на покупку за ціною 27,16 гривень. Цього виявилося достатньо, щоб розвернути тренд у зворотний бік. У середу 29 грудня на ринку спостерігалася спокійна, збалансована торгівля, а ось у четвер 30 грудня повною мірою виявив себе фактор закриття року. Банки купували і продавали валюту, приводячи свою валютну позицію у відповідність до вимог Національного банку. Як виявилось, більшості треба було саме купити валюту. На хвилі попиту котирування зросли вище за рівень 27,30 гривень, і Національному банку довелося вийти з продажем, щоб не допустити різкого зростання курсу долара. Регулятор продав 5 млн доларів за ціною 27,34 гривень, решту обсягу пропозиції забезпечили більш удачливі банки, які не забули заробити на ситуації. Закрили тиждень на позначці 27,25/27,35 гривень – на 0,2 копійки на купівлі та на 9,2 копійок на продажу вище, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара на минулому тижні подорожчав на 9 копійок. Вранці понеділка 27 грудня, як і вранці наступного дня, в оптових обмінниках Києва долар продавали 27,24-27,25 гривень. Проте чим ближче до кінця року, тим сильніше зростав попит на готівкового «американця», і до вечора четверга 30 грудня цінник на продаж зріс до 27,33-27,35 гривні.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні торгувався в діапазоні 1,1273-1,1368 долара; закриття позицій до кінця року зумовило високу волатильність. Вранці п'ятниці 31 грудня євро торгується у вузькому діапазоні 1,1306-1,1327 долара, але до кінця дня ще далеко, і хоча більшість трейдерів у світі вже закрила свою торгівлю на свята, ринок ще може нас здивувати. Курс готівкового євро в Україні минулого тижня більшою мірою реагував на зміну ціни готівкового долара, ніж на коливання на FOREX. У понеділок 27 грудня євро продавали за 30,72-30,75 гривень. У середу 29 грудня цінник опустився до 30,58-30,60 гривень, але потім євровалюта знову почала дорожчати, і надвечір четверга євро подорожчав до 30,80-30,85 гривень. У цьому ж діапазоні його продаватимуть і сьогодні.

Зростання геополітичної напруженості у зв'язку з погіршенням російсько-українських відносин і загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що зберігається, чинило сильний тиск на російський рубль на минулому тижні. Долар виріс із 73,20 до 75,15 рублів. У ніч із четверга на п'ятницю відбулася чергова телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої якраз і обговорювалася ця ситуація. Сам факт розмови вже мав позитивний ефект: рубль знову почав зміцнюватися по відношенню до американської валюти і до 8-ї ранку виріс до позначки 74,50 рублів за долар. Щодо готівкового рубля, його ціна в Україні залишалася стабільною. Так, у столиці рубль протягом тижня продавали по 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Перший робочий тиждень нового 2022 року буде коротким - всього три робочі дні - і почнеться 4 січня. Велика кількість фірм та підприємств вирішили зробити «довгі святкові вихідні» і не працюватимуть у цей період (оскільки з 7 січня почнуться чергові Різдвяні вихідні дні). За три дні (з вівторка 28.12. по четвер 30.12) Держказначейство виплатило експортерам понад 9,2 млрд гривень компенсації податку на додану вартість, і на початку наступного року їм не доведеться продавати свої валютні запаси, що знизить пропозицію валюти на ринку. У той же час на ринок вийдуть із метою конвертувати виплачені дивіденди іноземні компанії. Переказуватимуть у валюту святковий виторг і великі ритейлерські мережі. Все це разом узяте з великою часткою ймовірності призведе до перекосу між попитом та пропозицією і здатне викликати зростання котирувань безготівкового долара. Слідом за ним піде вгору й готівковий. Діапазон для готівкового долара наступного тижня – 27,30-27,60 гривень.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань на наступний тиждень зменшується до 1,1220-1,1420 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 30,60 до 31,20 гривні за один євро.

Для російського рубля матиме вирішальне значення результат переговорів між президентами США та Росії. Якщо буде досягнуто якихось певних домовленостей, рубль відреагує зростанням, інакше він може продовжити падіння до 76-77 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватиме в межах діапазону 3,60-3,75 гривень за 10 російських рублів, при цьому у Києві рубль утримається в межах 3,63-3,70 гривень за 10 російських рублів.